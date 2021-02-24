على الرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، سجلت اليابان أدنى معدل ولادات في التاريخ، إضافة إلى انخفاض معدل الوفيات، وأعلنت وزارة الصحة اليابانية، الأعداد النهائية للمواليد الجدد للعام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الأطفال المولودين في اليابان حوالي 872683 في عام 2020، وهو معدل يقل بنحو 26 ألف مولود عن عام 2019.

وأكدت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أن عدد المواليد العام الماضى، أقل عدد من الأطفال فى تاريخ إحصاءات المواليد، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت الوكالة: "من المثير للاهتمام، انخفاض معدل الوفيات في البلاد، على الرغم من جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم في عام 2020، حيث توفي ما يقرب من عشرة آلاف شخص في اليابان بمعدل أقل من عام 2019. وهذا أول انخفاض في عدد الوفيات منذ 11 عامًا"، وفقًا لخبراء من وزارة الصحة.

وحذرت وزارة الصحة في الدولة التي تأخذ شكل الجزيرة جنوبي قارة آسيا، من أنه من السابق لأوانه الحديث عن تأثير الوباء على السكان ولن يكون من الممكن استخلاص أى استنتاجات معقولة حتى نهاية عام 2021.