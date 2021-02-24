النيابة تطالب بإعدام "سفاح الجيزة".. وتؤكد: خائن قتل صديقه بدم بارد

كتب إبراهيم قاسم

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، لمرافعة النيابة في محاكمة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، فى اتهامه بقتل صديقه رضا عبداللطيف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.

وقالت النيابة العامة، إن المتهم خائن قتل صديقه بدم بارد، وإن ظلمة نفسه حجبت نور الله عنه، كما وصفت تخطيطه للجريمة قائلة "عبقرية في الفحش وأستاذية في الفجر".

واستندت النيابة في مرافعتها إلى أقوال محرر الضبط واعترافات المتهم بقتل صديقه رضا عبداللطيف بضربه بعصا حديدية وزنها نصف كيلو ثم دفنه في شقة بعقار بولاق الدكرور.

وأضافت النيابة: "لقد خنت صديقك يا قذافي.. فقد خنت الأمانة وأعددت لقتله مع سبق الإصرار والترصد.

وطالبت النيابة في ختام مرافعتها بإعدام المتهم "تحقيقا للعدالة".