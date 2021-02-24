اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النماذج الاسترشادية للامتحان متعدد التخصصات للصفين الرابع والخامس الابتدائى

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:26 ص
النماذج الاسترشادية للامتحان متعدد التخصصات للصفين الرابع والخامس الابتدائى طلاب المدارس - ارشيفية
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" النماذج الاسترشادية للامتحان متعدد التخصصات المجمع لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى للفصل الدراسى الأول، المقرر أن يؤدى فيه الطلاب امتحاناتهم بداية من 28 فبراير الجارى بواقع يوم واحد لكل صف دراسى، ويتضمن الامتحان المجمع 30 سؤالا موزعة على المواد الدراسية المختلفة بواقع 10 أسئلة فى اللغة العربية و5 أسئلة فى اللغة الإنجليزية و7 أسئلة فى الرياضيات و4 أسئلة فى الدراسات و4 أسئلة فى العلوم.

ويجيب الطالب فى الصف الرباع الابتدائى على 30 سؤال اختيار من متعدد فى ساعتين مدة الامتحان الموحد أو متعدد التخصصات، على أن يتم تصحيح الأسئلة من قبل مدرس كل مادة.
 
وأكدت الحكومة أنه على المدارس التأكد من سلامة جميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات، وعند ظهور أى أعراض مرضية على أحد الطلاب يُعرض على الزائرة الصحية التى تقوم بتحرير تقرير طبى لتأجيل امتحان الطالب للفصل الدراسى الثانى ولا يسمح له بتأدية الامتحانات حفاظاً على الصحة العامة لجميع الطلاب.

وتتولى المدرسة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتطبيق التعليمات الصادرة بشأن تطبيق الغرامة الفورية حال عدم ارتداء الكمامة العاملين والطلاب، بالإضافة إلى عدم تمكين الطالب من أداء الامتحان.


التربية والتعليم

أسئلة الامتحان الموحد

النماذج الاسترسادية

اخبار مصر

اخبار مصرية

النموذج الاسترشادى للشهادة الإعدادية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النماذج الاسترشادية للامتحان المجمع لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى

الأربعاء، 24 فبراير 2021 08:48 ص

المدارس تتأكد من صحة الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات.. عرض أى تلميذ تظهر عليه أعراض كورونا على الطبيب.. وإجابة الاختبار المجمع بنفس الورقة.. وأسئلة الاختيار من متعدد موزعة على المواد الأساسية المضافة للمجموع

الأربعاء، 24 فبراير 2021 08:00 ص

الدراسة تعود بالترم الثانى فى توقيت واحد لكل الصفوف من رياض الأطفال إلى 3 ثانوى

الأربعاء، 24 فبراير 2021 07:00 ص

الامتحانات والدراسة فى مواعيدها دون تعطيل

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:53 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة