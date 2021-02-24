النماذج الاسترشادية للامتحان متعدد التخصصات للصفين الرابع والخامس الابتدائى

محمود طه حسين

ينشر "اليوم السابع" النماذج الاسترشادية للامتحان متعدد التخصصات المجمع لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى للفصل الدراسى الأول، المقرر أن يؤدى فيه الطلاب امتحاناتهم بداية من 28 فبراير الجارى بواقع يوم واحد لكل صف دراسى، ويتضمن الامتحان المجمع 30 سؤالا موزعة على المواد الدراسية المختلفة بواقع 10 أسئلة فى اللغة العربية و5 أسئلة فى اللغة الإنجليزية و7 أسئلة فى الرياضيات و4 أسئلة فى الدراسات و4 أسئلة فى العلوم.



ويجيب الطالب فى الصف الرباع الابتدائى على 30 سؤال اختيار من متعدد فى ساعتين مدة الامتحان الموحد أو متعدد التخصصات، على أن يتم تصحيح الأسئلة من قبل مدرس كل مادة.



وأكدت الحكومة أنه على المدارس التأكد من سلامة جميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات، وعند ظهور أى أعراض مرضية على أحد الطلاب يُعرض على الزائرة الصحية التى تقوم بتحرير تقرير طبى لتأجيل امتحان الطالب للفصل الدراسى الثانى ولا يسمح له بتأدية الامتحانات حفاظاً على الصحة العامة لجميع الطلاب.



وتتولى المدرسة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتطبيق التعليمات الصادرة بشأن تطبيق الغرامة الفورية حال عدم ارتداء الكمامة العاملين والطلاب، بالإضافة إلى عدم تمكين الطالب من أداء الامتحان.