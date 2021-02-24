الموجه الشتوية تخلف سيول فى عدة مناطق بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أفاد بيان لمعهد الموارد المائية بسيناء اليوم، أن الموجة الشتوية التى تعرضت لها سيناء خلال الساعات الماضية، خلفت سيولا محدودة بقرى وسط سيناء فى وادى ابوكنادو ووادى ابوخيمه بالقرب من قرية النثيلة نخل وسط سيناء.

وكانت تعرضت مناطق غرب محافظة شمال سيناء الساحلية مساء أمس لسقوط متقطع لحبات البرد وكست الثلوج وجه الأرض بمناطق زراعية على أطراف قرية بالوظة غربا، وتوقف اليوم سقوط المطر بمدينة العريش والشيخ زويد.

وقامت معدات مجالس المدن بالعريش الحسنة ونخل بشفط مياه الأمطار المتجمعة فى برك على مسارات الشوارع فى مدينة الشيخ زويد.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها مواصلتها حالة رفع الطوارئ، وانه قرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ أجهزة ومرافق المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، وذلك بعد استمرار الظروف الجوية المتقلبة وإعلان هيئة الأرصاد الجوية باستمرارها.

وأكد المحافظ أنه تم استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية، مصدرًا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، خاصة المياه والصرف الصحى والكهرباء والتموين والصحة والتضامن الاجتماعى غيرها من الجهات المعنية، واستمرار متابعة الموقف لحظة بلحظة بالتواصل مع الأرصاد الجوية والرى والموارد المائية وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والمرافق .

كما شدد المحافظ على تفعيل غرف العمليات الفرعية فى كافة المديريات والجهات المعنية ومجالس المدن، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية فى ديوان عام المحافظة، مطالبًا المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة فى الشوارع والميادين خلال فترات سقوط الأمطار، وذلك حرصا على سلامتهم وحفاظا عليهم.