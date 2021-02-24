المنطقة الأزهرية بالقليوبية تبحث خطة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اجتماعا اليوم الأربعاء، بحضور الشيخ عبد المجيد دومة الوكيل الشرعي، والدكتور محمد فخري الوكيل الثقافي، برؤساء مراكز توزيع الأسئلة وبحضور مدير إدارة الامتحانات الدكتور أيمن السيسي، حيث تضمن الاجتماع عدة توصيات بشأن سير عملية امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الأزهر بالمنطقة.

تضمن الاجتماع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للذهاب إلى مقار اللجان الامتحانية، إلى جانب مراجعة مظاريف الأسئلة جيدا قبل خروجها من المركز، بالإضافة إلى التأكد من اسم المعهد وعدد الأوراق وكافة البيانات جيدا قبل تسليم الأسئلة، وأخذ إقرار على شيخ المعهد بالتزام بمواعيد تسليم الأسئلة.

كما تضمنت التوصيات بالاجتماع، أخذ إقرار على رئيس اللجنة عند استلام الأسئلة يضعها في الدولاب المخصص لذلك، والتشميع عليها جيدا ويتم عمل محضر عند غلق وفتح دولاب الأسئلة، إلى جانب تسليم مظروف الأسئلة الخاص بطلاب الشعبة الإسلاميه للمعاهد التي بها طلاب شعبة إسلامية.

ورفعت المنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية، حالة الطوارئ استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير المقاعد اللازمة لكل لجنة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما تم التنبيه على كل شيخ معهد بضرورة مراسلة الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية خلال فترة الامتحانات، وتوفير غرفة عزل بكل معهد مجهزة بكافة مشتملاتها، كما تم التشديد على منع دخول الهواتف المحمولة "الموبايل" إلي اللجان سواء للطلاب أو العاملين باللجان.

كما تضمنت التعليمات، أيضا توفير جو مناسب للطلاب مع منع الغش نهائيا، والتنبيه علي الطلاب بالحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف لقياس درجة الحرارة قبل دخول المعهد، والإلتزام بالارتداء السليم للكمامة منذ الدخول من بوابة المعهد وطوال فترة الامتحان للجميع حفاظا علي صحتهم.

وشملت توجيهات رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، لشيوخ المعاهد بضرورة متابعة نظافة المعاهد من الداخل وتطهير المعاهد يوميا، كما أنه علي جميع شيوخ المعاهد متابعة النوبتجية للمعاهد والمرور الدوري من مناديب الأمن بالإدارة والمعاهد علي النوبتجية في أوقات مختلفة.