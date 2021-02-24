اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:06 ص
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المعمل الجنائى يفحص أسلحة نارية وذخيرة لتحديد مصير ميكانيكى بكرداسة

الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:00 ص
المعمل الجنائى يفحص أسلحة نارية وذخيرة لتحديد مصير ميكانيكى بكرداسة معمل _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل رجال المعمل الجنائى فى الجيزة على فحص أسلحة نارية وذخيرة تم ضبطها بحوزة ميكانيكى، لكتابة تقرير واف عنها وتحديد نوعيتها وإذا ما كانت مششخنة أو غير مششخنة، وتقديم تقرير واف لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس ميكانيكي، لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة بكرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيق. وضبط بحوزة المتهم بندقيتين خرطوش، وذخيرة اعترف بحيازتها للاتجار بها. وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة كرداسة، بمديرية أمن الجيزة، تفيد باتجار ميكانيكي بالأسلحة النارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد كمين للمتهم وتمكن رجال المباحث من القبض عليه وبحوزته بندقيتين خرطوش، و15 طلقة، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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