اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات لعامل شرع فى قتل كهربائى لإزعاجه والديه بالشرقية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 02:26 م
المشدد 3 سنوات لعامل شرع فى قتل كهربائى لإزعاجه والديه بالشرقية المستشار سامى عبد الحليم غنيم رئيس محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية -فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، عاملا بالسجن المشدد 3 سنوات، كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لقيامه بالشروع فى قتل كهربائي سيارات لإزعاجه أبويه بـ"كلاكس" دراجته البخارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى وعلاء سمير، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 15488 لسنة  2020 جنايات قسم  شرطة  ثان الزقازيق، من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور القسم، يفيد تلقيه بلاغا من " عبد الرحمن م ع" 21 سنة كهربائي سيارات،  يفيد قيام  " محمد ع م" 27 سنة مقيم كفر الاشارة دائرة قسم ثاني الزقازيق، بالتعدى عليه بسلاح أبيض خنجر، محدثا إصابته بطعنات متفرقة بالجسد، معللا ذلك لقيامه بإزعاج أبويه بمكبرات الصوت بدراجته البخارية.

تمكن الرائد أحمد جلال، رئيس مباحث القسم من ضبط المتهم، وتم إحالته من قبل أحمد البدرى، مدير نيابة قسم ثانى الزقازيق، بإشراف  المستشار الدكتور محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 


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