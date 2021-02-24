المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة تزوير تراخيص السيارات فى الشرابية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد3 سنوات، بتهمة تزوير تراخيص السيارات بدائرة قسم شرطة الشرابية.

كان قسم شرطة الشرابية ألقي القبض علي"أحمد.ا" سباك وبحيازته رخصة قيادة مهنية "مزورة.

وبمواجهته اعترف باخذ الرخصة المضبوطة من عامل، مقابل مبلغ مالى 2000جنيه.

وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلي المتهم" ح.ا "عامل وضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً غير مشروع فى مجال تزوير تراخيص السيارات للربح وذلك مقابل مبالغ مالية، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 9 آلاف جنيه، و3 رخص قيادة مزورة بأسماء مختلفة -7 طابعات بالألوان- عدسة مكبرة صغيرة الحجم- بطاقة ذاكرة "فلاشة"، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى تزوير تراخيص السيارات والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الاجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 3 سنوات.