المستثمر الكويتى عبدالله الشاهين يتبرع بمركز طبى مجهز لخدمة أهالى محافظة الفيوم (فيديو)

- المركز يضم 50 جهاز غسيل كلوى و20 حضانة أطفال وغرف عمليات لليوم الواحد و11 عيادة خارجية

انتهى المستثمر الكويتى عبدالله أحمد الشاهين الربيّع، أول سفير لصندوق تحيا مصر، من أعمال إنشاء مركز الجوهرة للخدمات الطبية بقرية الحسنة بالصالحية مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع جمعية فتيات مصر للأيتام، والتى قامت باستلام المبنى لاستكمال المراحل النهائية لاعتماده، بتنفيذ الاشتراطات المطلوبة من وزارة الصحة، استعداداً لتركيب الأجهزة الطبية وبدء التشغيل لتقديم الخدمات للمواطنين.

ويتكون المركز المشيد على مساحة 800 متر من 4 أدوار .. الدور الاول يضم العيادات الخارجية وعددها 11 عيادة لجميع التخصصات ومنها عيادة أسنان والدور الثانى يضم معمل وغرفة عناية مركزة، وغرف رعاية مرضى وغرف عمليات لليوم الواحد، أما الدور الثالث والرابع فيضم جناح لحضانات الاطفال يستوعب 20 حضانة، وجناح للغسيل الكلوى يستوعب 50 جهاز غسيل كلوى، وتم الانتهاء من البنية التحتية المطلوبة للمركز كمحطة التحلية و غرفة ضخ الاكسجين وجارى الانتهاء من أنظمة الدفاع المدنى والاطفاء والاعتماد النهائى لوزارة تمهيداً لافتتاحها خلال الاسابيع القادمة.