المدينة الجامعية بالعريش تستقبل اليوم طلاب الفصل الدراسى الثانى

شمال سيناء - محمد حسين

استعدت جامعة العريش بشمال سيناء، لاستقبال الطلبة بالمدينة الجامعية ابتداء من اليوم الأربعاء، حيث أعلنت الجامعة فى بيان لها، أن الدكتور سعيد عبدالله لافى رفاعى رئيس جامعة العريش، تفقد المدن الجامعية للطلاب، للوقوف على مدى جاهزيتها.

وقال رئيس جامعة العريش، إنه تقرر فتح أبواب المدن الجامعية للطلاب والطالبات اليوم الأربعاء، والتوجيه بتكثيف أعمال النظافة العامة، وإجراء التعقيم فى أوقاته المحددة، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى، وتطبيق اللوائح والقوانين تجاه المخالفين حرصا سلامة الطلاب.

وكان مجلس جامعة العريش، سبق وعقد اجتماعا ترأسه الدكتور سعيد لافى رئيس الجامعة.

وأعلنت الجامعة أن الاجتماع عقد بمقر معهد الدراسات البيئية الكائن فى قرية الخربة بمركز بئر العبد، بحضور رموز من أهالى مركز بئر العبد .

وأوضح البيان، أنه تم طرح موضوع إنشاء 3 كليات كنواة لفرع جامعة العريش فى بئر العبد وهى " كلية الهندسة وكلية الحقوق وكلية التمريض"، وتم الموافقة بإجماع أعضاء مجلس الجامعة.