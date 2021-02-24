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المحكمة الدستورية الكويتية ترفض الطعون المقدمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:25 ص
المحكمة الدستورية الكويتية ترفض الطعون المقدمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة مجلس الامة الكويتى
كتب سمير حسنى

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ذكرت وسائل إعلام كويتية، أن المحكمة الدستورية الكويتية قضت برفض جميع الطعون المقدمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2020 .

وفى وقت سابق، رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية «نظرا لصدور الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة واعتذارها عن عدم الحضور» وفقاً للمادة 116 من الدستور لعدم حضور الحكومة، وسط اعتراض نيابي ومطالبات بانعقاد الجلسة من دون الحكومة، رد عليها الغانم بالدعوة للجوء إلى المحكمة الدستورية.

وأكد الغانم، أن الفيصل في تفسير أي نص دستوري هو المحكمة الدستورية، وقال «أقول للإخوة الأفاضل الذين كانوا يرون ضرورة عقد الجلسة حتى لو كانت الحكومة غير متواجدة، أحترم وجهة نظركم لكننا أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة».


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انتخابات مجلس الامة

الكويت

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