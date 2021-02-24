اليوم السابع
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المحافظات تشكل لجان تشاور مجتمعى مع المواطنين المستفيدين من حياة كريمة

الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:34 م
المحافظات تشكل لجان تشاور مجتمعى مع المواطنين المستفيدين من حياة كريمة تشكيل اللجان المجتمعية فى مبادرة حياة كريمة
كتب على عبد الرحمن

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تواصل المحافظات العمل على تشكيل لجان التشاور المجتمعى مع المواطنين فى القرى المستهدفة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير قرى الريف "حياة كريمة"، حيث تم تجهيز دليل إرشادى شامل لمساعدة اللجان على ممارسة أدوارها ، كما سيتم تنفيذ برنامج قوى لبناء قدرات أعضاء اللجان خلال الفترة المقبلة، وكذلك تدريب وبناء قدرات المسئولين التنفيذيين علن تيسير عمل اللجان وتوثيق أعمالها.
 
ومن المقرر أن يصل عدد أعضاء اللجان إلى حوالى 10 آلاف عضو فى 51 مركز إدارى تضم 1443 قرية، 35% على الأقل منهم من النساء، 35% من الشباب.
 
وأكد مسئولو تنفيذ ومتابعة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف والقرى "حياة كريمة"، أن لجان التنمية المجتمعية لن تكون على هامش المبادرة ، بل ستكون في القلب منها، وهناك تعليمات مشددة لمسئولي الإدارة المحلية بإضفاء الصفة الرسمية والمؤسسية على هذه اللجان من خلال دورية اجتماعاتها وتمكين أعضاءها من الوصول للمعلومات ومتابعة التنفيذ والتحلي بالشفافية التامة في التعامل معهم، ومساعدة اللجان على القيام بأدوارها وتوثيق اجتماعات وأنشطة اللجان وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لهذه التجربة التي تترجم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل عملي وواقعي.
 
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شدد خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين الاثنين الماضى، بتقنية الفيديوكونفرانس، على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى بدأ تنفيذها على الأرض فى بعض المحافظات، مشيرًا إلى أهمية الإسراع فى حصر الأراضى النى سيتم تخصيصها لإنشاء محطات الصرف الصحى ضمن مشروعات المبادرة، لإصدار قرارات بتخصيصها.

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مبادرة الرئيس حياة كريمة

تطوير القرى

تطوير الريف

اللجان المجتمعية بحياة كريمة

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