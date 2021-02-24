المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ يوافق على إقامة مشروعات خدمية

كفر الشيخ – محمد سليمان

وافق المجلس التنفيذى برئاسة اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ وبحضور عمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ ، واللواء أشرف موافى السكرتير المساعد ، وإسلام طه ، معاون المحافظ للاستثمار، وياسر خداش مدير إدارة المجالس المحلية ، ورؤساء المدن، على تخصيص عدد من قطع الأرض لإقامة مشروعات خدمية ، وتغيير اسم قرية ، واطلاق اسم شهيد على مدرسة.

فوافق المجلس التنفيذى على تعديل تخصيص 382.80م2 ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ والمقام عليها دار الحضانة الخاصة بالوحدة إلى إقامة مشروعات تخدم الأسرة والطفل والمجتمع ،كما وافق المجلس على تجديد قرار التخصيص مساحة 804م2، لإقامة مركز شباب بقرية أبو الجدايل التابعة للوحدة المحلية بميت الديبة التابعة لمركز قلين.

كما وافق المجلس التنفيذى على تخصيص 50 متراً أملاك دولة بجوار قصر ثقافة بيلا لإقامة نقطة إسعاف عليها،كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد جندى مجند عبدالعاطى عبداللطيف على سعد على مدرسة شابه للتعليم الأساسى بقرية شابة التابعة لمركز دسوق ، كما وافق المجلس على تغيير اسم عزبة الربعمائة التابعة للوحدة المحلية لقرية روس الفرخ ، بمركز بيلا إلى عزبة السلام .

كما وافق المجلس على تخصيص مساحة 20 فداناً و17 قيراطاً و3 أسهم لإقامة محطة معالجة صرف صحى بقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس ،كما وافق المجلس على إقامة حديقة عامة بعد تعديل موقع مدرسة المنتزه للغات ، كما وافق المجلس على إقامة مدرسة ابتدائية بقرية مصطفى كامل بقطاع المنصور زمام جمعية مصطفى كامل الزراعية .