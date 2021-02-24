الكونغو تلزم الدبلوماسيين الأجانب بالإبلاغ عن تحركاتهم بعد مقتل سفير إيطاليا

ألزمت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية الدبلوماسيين الأجانب بإبلاغها بتحركاتهم خارج العاصمة كينشاسا في أعقاب مقتل السفير الإيطالي.

وقُتل السفير لوكا أتاناسيو وحارسه الشخصي فيتوريو إياكوفاتشي والسائق لدى برنامج الأغذية العالمي مصطفى ميلامبو في هجوم نفذه مسلحون يوم الاثنين على قافلة تابعة للبرنامج أثناء مرورها في شرق البلاد.

والتقى الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بكبار مستشاريه الأمنيين أمس الثلاثاء لبحث الرد على الهجوم.

وقال مكتبه في وقت متأخر من مساء أمس "لن يكون بوسع السفراء ورؤساء البعثات بعد الآن مغادرة كينشاسا والتجول داخل البلاد دون إبلاغ رئيس الدبلوماسية الكونغولية والجهات المختصة".

وأضاف أن الحكومة تعهدت بتعزيز الأمن في المناطق العالية المخاطر.

وقال دبلوماسيان أجنبيان، طلبا عدم نشر اسميهما، إن شرط الإبلاغ ربما ينتهك اتفاقية فيينا، وهي معاهدة دولية تحكم العلاقات الدبلوماسية بين الدول.