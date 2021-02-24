الكشف على 248 مواطنا بقرى سفاجا فى قافلة علاجية ضمن مبادرة حياة كريمة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الصحة والسكان، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، الأربعاء، عن إجراء الكشف الطبي المجاني وصرف العلاج، لـ248 مواطنا بقريتى النصر وأم الحويطات التابعتين لمدينة سفاجا ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأقيمت القافلة على مدار يومين بقرية النصر وقرية أم الحويطات بمدينة سفاجا قافلة طبية علاجية مدار يومين، وتم الكشف وصرف العلاج خلالها على 248 مواطنا وإجراء الفحص المعملى لـ42 و6 حالة أشعة، وعدد 32 حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة .

كانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عن إجراء الكشف الطبى على 167 مواطنا بقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية .

حانب من عمل القافلة

العيادات الخارجية