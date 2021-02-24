اليوم السابع
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الكرملين: لا خطط لإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية فى روسيا

الأربعاء، 24 فبراير 2021 05:41 م
الكرملين: لا خطط لإلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية فى روسيا دميترى بيسكوف
موسكو /أ ش أ/

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نفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميترى بيسكوف، أن تكون القيادة الروسية تخطط لإلغاء التجنيد الإلزامى فى البلاد.

وقال بيسكوف فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء تاس الروسية :" يمكن للمرء أن يدلى برأيه الشخصى حول الأمر، ولكن ينبغى أن ننطلق من أن الحديث يدور عن واجب دستورى مطلق على مواطنى روسيا الاتحادية".

وأضاف:"لا تجرى فى الوقت الحالى فى روسيا مناقشات حول إمكانية التخلى عن الخدمة العسكرية الإلزامية بصفتها واجب دستوري".

وتأتى تصريحات بيسكوف على خلفية مقابلة أجرتها إحدى الصحف الروسية مع المقدم التلفزيوني، دميترى ناجييف، بمناسبة عيد حماة الوطن فى 23 فبراير. وانتقد ناجييف فيها الخدمة العسكرية الإلزامية، استنادا إلى تجاربه الشخصية.و يتم تشكيل القوات المسلحة الروسية فى الوقت الحالى على أساس مزدوج من مجندين إلزاميا ومن عسكريين متطوعين يخدمون بموجب عقد مع وزارة الدفاع. ويخضع للتجنيد الإلزامى البالغون من الذكور، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة، وتشكل مدة الخدمة 12 شهرا.

 


الكرملين

إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية

روسيا

أخبار روسيا

دميترى بيسكوف

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