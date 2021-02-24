القضاء الألماني يصدر حكما بحق مسؤول سورى متهم بجرائم ضد الإنسانية

قالت وسائل إعلام، إن القضاء الألماني يصدر اليوم الأربعاء، حكما بحق الرقيب "الغريب" أحد المسؤولين السابقين في الحكومة السورية، فى اتهامات بجرائم ضد الإنسانية.

كانت مدينة كوبلنز الألمانية شهدت محاكمة اثنين من رجال الاستخبارات السورية سابقا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها التعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب في أول محاكمة من نوعها لعناصر تنتمي للحكومة السورية.

وتجمع ناشطون ولاجئون سوريون أمام المحكمة وعبروا عن فرحتهم ببدء المحاكمة، كان بينهم محامي حقوق الإنسان أنور البني الذي يقول إنه تعرض للاعتقال من قبل في دمشق.

وأشاد ناشطون بالمحاكمة معتبرين إياها "خطوة أولى نحو تحقيق العدالة لآلاف السوريين الذين يقولون إنهم عذبوا في السجون السورية"، وذلك بعد أن فشلت محاولات تأسيس محكمة دولية خاصة لمقاضاة المسؤولين السوريين.