القبض على شخص جلب 425 طابع مخدر من الخارج فى طرود بريدية

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص مقيم بالقاهرة عقب قيامه بجلب عدد 425 طابع مخدر عن طريق طرد بريدى وارد من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى بمواجهته اعترف بجلبه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .