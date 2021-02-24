اليوم السابع
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القبض على شخص جلب 425 طابع مخدر من الخارج فى طرود بريدية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:53 م
القبض على شخص جلب 425 طابع مخدر من الخارج فى طرود بريدية مخدرات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص مقيم بالقاهرة عقب قيامه بجلب عدد 425 طابع مخدر عن طريق طرد بريدى وارد من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى بمواجهته اعترف بجلبه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 


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