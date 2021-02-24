القبض على المتهمين بقتل شاب والتخلص من جثته بمدخل عقار في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين، متهمين بقتل شاب، بسبب خلافات بينهم، والتخلص منه بمدخل عقار، وحرروا محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب بمدخل عقار، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، ومناظرة الجثة، وتبين أن المجني عليه قتله عاطلان، بسبب خلافات بينهم، وتخلصوا منه بمدخل العقار وفروا هاربين، بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.