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العربية: مقتل شخص وإصابة 3 فى انفجار بمعسكر المنشآت الحيوية جنوب العاصمة الليبية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:11 ص
العربية: مقتل شخص وإصابة 3 فى انفجار بمعسكر المنشآت الحيوية جنوب العاصمة الليبية ليبيا - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل شخص وإصابة 3 في انفجار بمعسكر المنشآت الحيوية جنوب العاصمة الليبية.

وفى وقت سابق، بحث المجلس الرئاسى الليبى الجديد برئاسة محمد المنفى ورئيس حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع بأعضاء اللجنة العسكرية "5+5" وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية، ملف توحيد الجيش الليبى ودعم مسار اللجنة العسكرية، والترتيبات الداخلية وصولا إلى عقد الانتخابات الليبية نهاية العام الجاري.

من ناحية أخرى، أعرب المنفى ودبيبة عن ترحيبهما بالدعم الذى أظهرته بعثة الاتحاد الأوروبى فى ليبيا من تعاون فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود المشتركة.


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