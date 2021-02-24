العراق يعلن تسجيل أكثر من 300 إصابة بكورونا بين الأطفال بالسلالة الجديدة

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قال وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، إن توفير اللقاحات المضادة لوباء كورونا سيكون قريبًا، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 300 إصابة بين الأطفال بالسلالة الجديدة.

وأضاف التميمي - في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور عام على تسجيل أولى إصابات فيروس كورونا بالعراق، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - "ما زلنا نعاني من تحدٍ كبير بسبب الموجة الثانية للفيروس".

وأوضح أن الوزارة تمكنت من مجابهة هذه الجائحة وتسجيل نسب شفاء عالية من الفيروس، منوهًا بأن نسبة الشفاء تجاوزت 92% ونسبة الوفيات نحو 1.9% من عدد الإصابات.

كانت وزارة الصحة العراقية قد سجلت 4306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.