الصين تؤكد استعدادها للمساهمة في حماية التنوع البيولوجى

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أعربت الصين اليوم عن استعدادها للعمل مع مختلف الأطراف لبحث وإيجاد خطط حماية التنوع البيولوجي في العالم، وتبني تدابير فعلية لتنفيذ تعددية الأطراف، من أجل تحقيق التنمية المستدامة للبشرية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" اليوم، تعليقا على تصريح "إنغر أندرسن" المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن الحكومة الصينية عززت جهودها في حماية التنوع البيولوجي بإصدار عدة قوانين متعلقة بحماية البيئة وغيرها من الأساليب.

وقال بين إن بلاده أصدرت أكثر من 10 قوانين وقواعد خاصة بالتنوع البيولوجي، ما يوفر ضمانا متينا لحماية التنوع الأحيائي من حيث القوانين والسياسات، لافتا إلى أن 90٪ من أنواع النظم الأحيائية الأرضية و 85٪ من الحيوانات البرية الرئيسية تكون محمية بشكل فعال بفضل ذلك.

وأضاف بين أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع الـ15 للأطراف الموقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي (كوب 15) في مدينة كونمينغ جنوب غربي الصين هذا العام، ويرغب الجانب الصيني في اغتنام هذه الفرصة لبذل جهود مشتركة مع مختلف الأطراف الأخرى لإيجاد مزيد من الحلول لقضية حماية التنوع البيولوجي.

وفى سياق أخر، قال المتحدث إن المملكة المتحدة أساءت استخدام منصة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وروجت لمعلومات كاذبة، وتدخلت في الشؤون الداخلية للصين، وإن الصين تعرب عن معارضتها الشديدة ورفضها التام لذلك".

وأضاف بين تعليقا على اتهامات بريطانية للصين بشأن منطقة شينجيانغ الويغورية شمال غربي الصين- أن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" أكد في الاجتماع رفيع المستوى للدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن باب منطقة شينجيانغ مفتوح دائما، وأن الصين ترحب بزيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى المنطقة.

وأضاف بين "وجهت الصين منذ فترة طويلة دعوة إلى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لزيارة شينجيانغ، وحافظ الجانبان على الاتصالات، داعيا المملكة المتحدة إلى "اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين وضع حقوق الإنسان لديها والقيام بشيء حقيقي من أجل التنمية الصحية لقضية حقوق الإنسان الدولية".