اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصحة اليمنية تحذر من موجة ثانية محتملة من فيروس كورونا

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:55 ص
الصحة اليمنية تحذر من موجة ثانية محتملة من فيروس كورونا فريق طبى لمكافحة فيروس كورونا
دبى (رويترز)

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قالت السلطات الصحية فى اليمن اليوم الأربعاء، إن على المستشفيات أن تستعد لموجة ثانية محتملة من فيروس كورونا وأن تتخذ إجراءات لمنع انتشاره.

وسجلت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ 11 حالة في كل من يومي الثلاثاء والاثنين في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا.

وسجلت الحكومة اليمنية 2187 حالة إصابة بفيروس كورونا توفي منها 620. ولم تقدم السلطات الحوثية، التي تسيطر على معظم المراكز الحضرية الكبيرة، أرقاما منذ مايو عندما قالت إنها سجلت أربع إصابات ووفاة واحدة.

وتقول الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، التي تستعد منذ عدة أشهر لمواجهة موجة ثانية محتملة أثناء الشتاء، إن هذه الأرقام الرسمية تهون من شأن انتشار الفيروس.

وقالت اللجنة العليا المعنية بمواجهة انتشار الفيروس على تويتر إن وزارة الصحة دعت المستشفيات والمراكز الطبية لاتخاذ إجراءات وقائية من عزل الحالات المشتبه بها والإعلان عن حالات الإصابة المؤكدة والشروع في إجراء فحوص وبائية وتقييم وضع مراكز العزل والمختبرات ومراكز إجراء المسحات الطبية.

ومن المتوقع أن يتسلم اليمن أول شحنة لقاحات تشمل 2.3 مليون جرعة عبر برنامج كوفاكس بحلول مارس، وهي جزء من إجمالي 14 مليون جرعة طلبها اليمن تكفي 23 بالمئة من السكان.

 


اليمن

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فيروس كورونا

انتشار كورونا

لقاحات كورونا

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