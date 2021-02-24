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الصحة الفلسطينية: رصد 400 إصابة بسلالتى كورونا البريطانية والجنوب إفريقية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:08 ص
الصحة الفلسطينية: رصد 400 إصابة بسلالتى كورونا البريطانية والجنوب إفريقية فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء عن أنها سجلت أكثر من 400 إصابة جديدة بسلالتي كورونا البريطانية والجنوب إفريقية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت وزارة الصحة فى فلسطين، قد اكدت أن نسبة إشغال أجهزة التنفس في المستشفيات وصلت إلى 48%، وهي الأعلى منذ بداية جائحة "كورونا"، وقالت وزيرة الصحة الدكتورة مى الكيلة أن نسبة الإشغال في أسرة مستشفيات شمال الضفة وصلت إلى 67%، بينما في مدن رام الله وأريحا وضواحي القدس 105%، وفي جنوب الضفة 83%".
 
وأشارت الوزيرة إلى أنها دعت لاجتماع عاجل صباح اليوم للجنة الطوارئ في وزارة الصحة من أجل بحث الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
 
وأوضحت أن اللجنة ستصدر تقرير تقدير موقف للحالة الوبائية المقلقة من أجل رفع توصياتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات الملائمة لمواجهة هذا الارتفاع في الإصابات، وأشارت الكيلة إلى أن التوصيات التي ستصدر من لجنة الطوارئ قد ترتقي إلى الإغلاق الشامل، مشددة على ضرورة الالتزام التام بالكمامة والابتعاد عن التجمعات.
 

 


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