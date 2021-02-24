رام الله (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا من الطفرة البريطانية في فلسطين بلغت 352 إصابة، والجنوب إفريقية 57، موزعة على مختلف المحافظات.

وقال الشخرة - في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنه لم تسجل حتى الآن أية إصابات بفيروس كورونا من الطفرة البرازيلية.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أعلنت‭ ‬‬الثلاثاء، تسجيل 1996‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.