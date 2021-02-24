الصحة العراقية: تسجيل أكثر من 300 إصابة بين الأطفال بالسلالة الجديدة لكورونا

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الصحة العراقية، تسجيل أكثر من 300 إصابة بين الأطفال بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة العراقيةتسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى أطفال رضع لا تتجاوز أعمارهم عاما واحدا، وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر ـ في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن السلالة الجديدة تمتاز بقدرتها على إصابة فئات عمرية غير معهودة في السلالة القديمة، كالأطفال والشباب بشكل عام، موضحا أن الفحوصات تجري عـلى جميع الفئات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بما فيها الأطفال.

من جهته، قال مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة هيثم العبيدي، إن اليومين الماضيين شهدا وفيات لدى الأطفال وبأعمار أقل من سنة متأثرين بإصابتهم بالسلالة الجديدة لكورونا، مؤكدا أن بعض الإصابات بين صفوف الأطفال الرضع تؤدي إلى تلف في الرئة .