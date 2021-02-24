اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:20 م
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الصحة البلجيكية تعلن زيادة إصابات كورونا وانخفاض معدل الوفيات

الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:07 م
الصحة البلجيكية تعلن زيادة إصابات كورونا وانخفاض معدل الوفيات كورونا
كتب: أحمد علوى

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قال معهد SCIENSANO للصحة العامة فى بلجيكا صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا يستمر فى الانخفاض، ففى المتوسط ​​توفى 34.1 شخص بالفيروس فى بين 14 و20 فبراير، بانخفاض قدره 11.2٪ فى أسبوع واحد، وفى المجموع أودى الوباء بحياة 21956 شخصًا فى بلجيكا.

تم تحديد معدل تكاثر فيروس كورونا (RT) عند 1.03 عندما تكون أكبر من 1، فهذا يعنى أن انتقال الفيروس اسرع.

وبلغ معدل الإيجابية، أى نسبة الاختبارات الإيجابية من جميع الفحوصات التى أجريت 6.5٪ مايمثل ارتفاعاً بنسبة 1.4٪، بعد ركود لفترة طويلة بنحو 5٪.

تحدث هذه الزيادة مع انخفاض عدد الاختبارات التى تم إجراؤها بين 14 و20 فبراير حيث أجريت حوالى 37500 عرض فى المتوسط ​​كل يوم، بانخفاض قدره 13٪ فى أسبوع واحد.

وفى المقابل ارتفع عدد الإصابات الجديدة، حيث تم اكتشاف 2170.7 حالة جديدة في المتوسط ​​يوميًا خلال الفترة المرجعية بزيادة قدرها (+ 19٪).

كما شهدت حالات دخول المستشفى زيادة ايضاً بمتوسط ​​123.9 حالة دخول يوميًا بين 17 و 23 فبراير (+ 5٪) أمس الثلاثاء ، وشعل مرضى كوفيد -19 1،707 سريرًا فى المستشفى (+ 0٪)، بما فى ذلك 355 فى العناية المركزة (+ 2٪)،و كانت هناك حاجة لتقديم المساعدة التنفسية لـ 176 مريضًا.

اما عن معدل الإصابة ، أى عدد الحالات لكل 100.000 ساكن فى 14 يومًا، هو 243.6 (-13٪).

وبحسب السلطات الصحية تلقى أكثر من 416000 شخص الجرعة الأولى من اللقاح بينما تلقى 272031 حقنة ثانية.

 


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