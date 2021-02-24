الصحة البلجيكية تعلن زيادة إصابات كورونا وانخفاض معدل الوفيات

تم تحديد معدل تكاثر فيروس كورونا (RT) عند 1.03 عندما تكون أكبر من 1، فهذا يعنى أن انتقال الفيروس اسرع.

وبلغ معدل الإيجابية، أى نسبة الاختبارات الإيجابية من جميع الفحوصات التى أجريت 6.5٪ مايمثل ارتفاعاً بنسبة 1.4٪، بعد ركود لفترة طويلة بنحو 5٪.

تحدث هذه الزيادة مع انخفاض عدد الاختبارات التى تم إجراؤها بين 14 و20 فبراير حيث أجريت حوالى 37500 عرض فى المتوسط ​​كل يوم، بانخفاض قدره 13٪ فى أسبوع واحد.

وفى المقابل ارتفع عدد الإصابات الجديدة، حيث تم اكتشاف 2170.7 حالة جديدة في المتوسط ​​يوميًا خلال الفترة المرجعية بزيادة قدرها (+ 19٪).

كما شهدت حالات دخول المستشفى زيادة ايضاً بمتوسط ​​123.9 حالة دخول يوميًا بين 17 و 23 فبراير (+ 5٪) أمس الثلاثاء ، وشعل مرضى كوفيد -19 1،707 سريرًا فى المستشفى (+ 0٪)، بما فى ذلك 355 فى العناية المركزة (+ 2٪)،و كانت هناك حاجة لتقديم المساعدة التنفسية لـ 176 مريضًا.

اما عن معدل الإصابة ، أى عدد الحالات لكل 100.000 ساكن فى 14 يومًا، هو 243.6 (-13٪).

وبحسب السلطات الصحية تلقى أكثر من 416000 شخص الجرعة الأولى من اللقاح بينما تلقى 272031 حقنة ثانية.