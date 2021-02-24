السودان يشرع فى صرف مساعدة شهرية لتخفيف المصاعب الاقتصادية

الخرطوم (رويترز)

أطلق السودان برنامجا، اليوم الأربعاء، لتخفيف تداعيات أزمة اقتصادية حادة عن طريق صرف مساعدة شهرية تبلغ خمسة دولارات من المقرر أن تصل فى نهاية المطاف إلى 80 % من السكان.

يمول البنك الدولى ومانحون آخرون المرحلة الأولى من البرنامج البالغ حجمها 400 مليون دولار، لكن صرف الأموال تأخر قبيل خفض حاد لقيمة العملة أُعلن يوم الأحد.

يبدأ البرنامج المسمى "ثمرات" فى أربع من ولايات السودان الثمانى عشرة، يعانى السودان أزمة اقتصادية أوقدت شرارة احتجاجات ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير استمرت حتى الإطاحة به فى أبريل 2019.

يبلغ عدد سكان السودان 45 مليون نسمة ويحكمه تحالف انتقالى من عسكريين ومدنيين. وارتفع التضخم إلى أكثر من 300 %، وثمة نقص متكرر فى الخبز والوقود والكهرباء والدواء.