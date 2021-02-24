اليوم السابع
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السفير الإيرانى بجنيف: لابد لأمريكا أن تتحرك أولا لإنقاذ الاتفاق النووى

الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:51 ص
السفير الإيرانى بجنيف: لابد لأمريكا أن تتحرك أولا لإنقاذ الاتفاق النووى الرئيس الإيرانى حسن روحانى
رويترز

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أبلغ السفير الإيراني في جنيف مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة، بأنه لابد للولايات المتحدة من أن تخطو الخطوة الأولى في إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته الجمهورية الإسلامية مع القوى الكبرى.

وقال السفير اسماعيل بقائي هامانه "يقع على عاتق الطرف المخالف عبء العودة واستئناف (العمل بالاتفاق) والتعويض عن الأضرار وكذلك التأكيد على أنه لن ينسحب مجددا".

وأضاف "ثمة مسار للمضي قدما ذو نتيجة منطقية مثلما أوضح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الآونة الأخيرة".

 

 


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