اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 07:20 م
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السفير الأمريكى لدى ليبيا يؤكد أهمية عقد جلسة برلمانية لمنح الثقة للحكومة

الأربعاء، 24 فبراير 2021 06:40 م
السفير الأمريكى لدى ليبيا يؤكد أهمية عقد جلسة برلمانية لمنح الثقة للحكومة ريتشارد نورلاند
طرابلس /أ ش أ/

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أكد السفير الأمريكى لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة فى أسرع وقت ممكن.

وذكرت بوابة (إفريقيا الإخبارية) أن السفير الأمريكى عقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، والذى شاطره الرأى بأنّه يتعيّن على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته فى هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسى الليبى وإعلان القاهرة.

وأكد نورلاند إدراك الولايات المتحدة أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات فى ديسمبر من هذا العام.

 


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