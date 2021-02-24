السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب: أحمد علوى

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 376 ألفًا و21 إصابة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل شفاء 280 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 367 ألفًا و15 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 6 آلاف و475 حالة وذلك بإضافة 5 حالات وفاة جديدة.

وأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية اليوم، 6 مساجد مؤقتاً بأربعة مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس "كورونا" بين المصلين.



وأضافت الوزارة - في بيان،أوردته وكالة أنباء السعودية اليوم الأربعاء أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال سبعة عشر يوماً 141 مسجداً ،وتم فتح 125 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وفق أعلى معايير السلامة.