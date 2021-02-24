السجن المشدد 5 سنوات لطالب جامعى بتهمة حيازة الحشيش لترويجه بالشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى وعلاء سمير، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 8576 لسنة 2019 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من يفيد قيام المقدم محمد غيث، رئيس فرع مكافحة الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، من ضبط "محمد ط م" 22 سنة طالب جامعي مقيم دائرة القسم، وبحوزته 47 جرام من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار، فتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إحالته من قبل المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.