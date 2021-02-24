اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرئيس السيسى يهنئ إستونيا بذكرى يوم الاستقلال

الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:36 م
الرئيس السيسى يهنئ إستونيا بذكرى يوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى كريستي كاليولايد رئيس جمهورية إستونيا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

إستونيا

ذكرى الاستقلال فى إستونيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة