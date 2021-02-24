الرئيس السيسى يهنئ إستونيا بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى كريستي كاليولايد رئيس جمهورية إستونيا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
الرئيس السيسى يهنئ إستونيا بذكرى يوم الاستقلالالأربعاء، 24 فبراير 2021 12:36 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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