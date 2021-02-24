الرئيس الروسى يأمل بإمكانية تطبيع الوضع السياسى الداخلى فى قيرغيزستان

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله بإمكانية تطبيع الوضع السياسي الداخلي في قيرغيزستان.

وقال بوتين - خلال لقائه نظيره القرغيزي سادير جباروف اليوم /الأربعاء/ - "يسرني أن روسيا تحتل اليوم المرتبة الأولى في العلاقات التجارية والاقتصادية لبلادكم، ونتمنى كثيرًا بأن تكونوا قادرين على تسوية الوضع السياسي الداخلي".

وأضاف "لم يتم بناء علاقات دافئة ووثيقة بين بلدينا فحسب، بل وعلاقات تحالفية متميزة"، معربًا عن ثقته في أن هذه الزيارة ستفيد في تطوير العلاقات الثنائية.

يُذكر أن الرئيس القرغيزي الجديد وصل اليوم إلى موسكو فى زيارة عمل لمدة يومين، وهذه الزيارة تعد الأولى بعد توليه الحكم في بلاده.