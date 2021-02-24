اليوم السابع
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الرئيس الجزائرى تبون يتعهد ببناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 04:27 م
الرئيس الجزائرى تبون يتعهد ببناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ ش أ

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تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، ببناء جمهورية جديدة قوية بلا فساد ولا كراهية، مؤكدا أن الجزائر قادرة بإرادة الوطنيين المخلصين والشرفاء من بناتها وأبنائها على تخطي الصعوبات، وتبوء مكانتها التي تستحقها.
وأضاف تبون في رسالته للشعب الجزائري بمناسبة بالذكرى ال65 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى ال50 لتأميم المحروقات، والتي تلاها نيابة عنه عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) إنه "يحيي الشعب الجزائري اليوم الذكرى ال65 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذكرى الخمسين لتأميم المحروقات، وهما من المواعيد الخالدة والملهمة في تاريخ بلادنا المجيد".
وأشار إلى أن الاحتفال بهذه الذكرى يعيد إلى الأذهان معاني التضحية والمجد والنصر ويتأكد الواجب الوطني في الحرص على الرسالة وحفظ الأمانة.
وقال إن "منظمة الاتحاد العام للعمال الجزائريين العتيدة بتقاليدها النضالية العريقة مدعوة في هذه الظروف الخاصة المتميزة بوضع اقتصادي صعب وبتفشي وباء كورونا، وانعكاسات ذلك على الحالة الاجتماعية لفئات واسعة من العمال، مدعوة كما عهدناها للانخراط في مسعى تقوية الجبهة الاجتماعية وتحصينها من محاولات الاستغلال المريب لهذه الأوضاع، بزرع الشكوك وإثارة البلبلة".
وأكد الرئيس الجزائري عزمه على تسريع وتيرة معالجة الآثار الاجتماعية والتكفل تدريجيا بالمتضررين من العمال والعاملات، بالعمل الدائم على متابعة تنفيذ السلطات العمومية للبرامج المعدة والقرارات المتخذة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن قطاع المحروقات يواجه رهانات كبرى ومنها توسيع وتطوير البحث والاستكشاف والوفاء بالالتزامات إزاء الأسواق الخارجية ومواكبة التحولات باتجاه الانتقال في مجال الطاقة الذي يعد من أهم الأولويات لتعزيز أمن الطاقة من منظور القدرات الواضحة المتاحة للجزائر في مجال الطاقات غير التقليدية الجديدة والمتجددة.


الجزائر

عبد المجيد تبون

الاتحاد العام للعمال الجزائريين

الحكومة الجزائرية

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