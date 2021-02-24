الدقهلية تكثف جهود رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة بحى غرب المنصورة.. صور

الدقهلية _ شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، منال الغندور السكرتير المساعد، بالمتابعة والإشراف علي أعمال حملة رفع القمامة وتحسين مستوي النظافة بنطاق حي غرب المنصورة خلال الفترة المسائية وذلك بحضور، المهندس محمد عبد الباقى، رئيس حى غرب، حيث تستمر يوميا أعمال الحملات لرفع التراكمات بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء علي ثلاث فترات.

وأوضحت السكرتير المساعد، أنه تم خلال متابعة اعمال الحملة ضبط تيروسيكل وسيارة نصف نقل يقوم عدد من الافراد بهما بالنبش في صناديق واكوام القمامة، وتم مصادرتهما فورا وإتخاذ الاجراءات القانونية حيالهما.

وقال محافظ الدقهلية، أن تنفيذ هذه الحملات يأتى تفعيلا لخطة المحافظة في هذا الشان والتي تستهدف رفع التراكمات اليومية للقمامة والعمل على تحسين مستوى النظافة بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء،و أكد محافظ الدقهلية انه سبق وان تم التوجيه لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة اليومية لاعمال رفع القمامة وتحسين مستوي النظافة بهدف الارتقاء بالشارع الدقهلاوى وتحقيقا لارضاء المواطنين مؤكدا على ضرورة ان يعمل جميع التنفيذيين بروح الفريق الواحد والتعاون المخلص البناء من اجل تحقيق طموحات ومطالب مواطنى الدقهلية خاصة فيما يتعلق بخدمات النظافة.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ففى محافظة الدقهلية وفى اطار خطة المحافظة التى اقرها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والاحياء وفى مقدمتها مدينه المنصورة عاصمة المحافظة.



ضبط تيروسيكل وسيارة نصف نقل يعمل أصحابهما بالنبش صناديق القمامة (3)



ضبط تيروسيكل وسيارة نصف نقل يعمل أصحابهما بالنبش صناديق القمامة (4)



ضبط تيروسيكل وسيارة نصف نقل يعمل أصحابهما بالنبش صناديق القمامة (5)



ضبط تيروسيكل وسيارة نصف نقل يعمل أصحابهما بالنبش صناديق القمامة (1)