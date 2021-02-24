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الدراسة تعود بالترم الثانى فى توقيت واحد لكل الصفوف من رياض الأطفال إلى 3 ثانوى

الأربعاء، 24 فبراير 2021 07:00 ص
الدراسة تعود بالترم الثانى فى توقيت واحد لكل الصفوف من رياض الأطفال إلى 3 ثانوى طلاب - صورة أرشيفية
محمود طه حسين

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يعود الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى 2020-2021، 10 مارس المقبل لجميع الصفوف من رياض الأطفال حتى الثالث الثانوى، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول التى تنطلق 27 فبراير الجارى وحتى 11 مارس لبعض الصفوف، حيث لن يذهب طلاب الصفوف الأولى إلى المدارس بالترم الثانى قبل بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى حتى يتاح لزملائهم من الصفوف الرابع حتى الثالث الإعدادى أداء الامتحان حتى لا يحدث أى تكدس أو زيادة فى أعداد الطلاب وتحقيقا للإجراءات الاحترازية لكورونا.

ويتاح لأولياء الأمور الحضور إلى المدرسة أو الدراسة من خلال المنزل، حيث يكون التغيب عن المدرسة اختياريا بالفصل الدراسى الثانى.

ويكون زمن الامتحان ساعتين لكل صف، ويجرى تحديد عدد أسئلة كل مادة طبقًا للوزن النسبي لها.

وبالنسبة لضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى: ستحسب درجة 50%على امتحان الفصل الدراسي الأول و50%على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات التي تعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو.

ويشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة فى أى مادة عن 25%.

كما أن الطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلى وحصل على أقل من 25% فى مادة أو أكثر يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في تلك المواد التي لم يحقق بها نسبة 25%.. والطالب الحاصل على أقل من 50% فى المجموع الكلى يكون له الحق فى دخول الدور الثاني في المواد التي لم يحصل فيها على نسبة 25%حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلى.


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