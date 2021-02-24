الداخلية تضبط سائقا يتاجر فى العملة بالسوق السوداء بالشرقية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (سائق - مقيم بمحافظة الشرقية)، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من دائرة مركز شرطة كفر صقر مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة، وضبط بحوزته مبالغ مالية (محلية، أجنبية)، وكذا (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من المحادثات والرسائل المتبادلة الدالة على نشاطه المؤثم")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.