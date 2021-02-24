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الحكومة تنفى تأجيل استئناف الدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد

الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:53 ص
الحكومة تنفى تأجيل استئناف الدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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نفت الحكومة ما تردد من شائعات عن  تأجيل استئناف الدراسة والامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.
 
وأكدت الحكومة، أنه لا صحة لتأجيل استئناف الدراسة والامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وكذلك استكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري، وذلك وفقاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء أي أخبار أو بيانات خاصة بالوزارة من الصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

 


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