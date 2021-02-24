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الحكومة تعفى جزئيا 30 ألف سيارة ببورسعيد من الضرائب الجمركية.. اعرف السبب

الأربعاء، 24 فبراير 2021 02:32 م
الحكومة تعفى جزئيا 30 ألف سيارة ببورسعيد من الضرائب الجمركية.. اعرف السبب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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أعلن مجلس الوزراء، أنه فى إطار التعامل مع سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، والتى مضى عليها أكثر من 20 عاماً، وبالنظر إلى ما ينتج عنها من تأثيرات على البيئة ومعدلات استهلاك الوقود، فقد وافق مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة في هذا الشأن، والتي تتضمن الموافقة على إعفاء السيارات المفرج عنها برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد موديلات سنة 1976 حتى سنة 2009، وعددها حوالى ثلاثين ألف سيارة إعفاءً جزئياً من الضرائب الجمركية، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة باستثناء تلك السيارات من شرط الموديل، وأن يلتزم أصحاب السيارات التي ستتمتع بالإعفاء الجمركي المشار إليه بالاشتراك في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.      
 
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع في ثلاث قطع أراض؛ الأولى كائنة بناحية قرية العنبرية بروافع العيساوية بمركز المنشأة، والبالغ مساحتها 256م، وذلك لإنشاء فرع للبنك الزراعي المصري، والثانية كائنة بناحية السلماني بمركز البلينا، والبالغ مساحتها 519.3م، لإقامة مخازن للجمعية الزراعية، والثالثة كائنة بناحية المدمر بمركز طما، والبالغ مساحتها 450م، لإقامة مبنى للبنك الزراعي المصري. 

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