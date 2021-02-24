الجيش الأمريكى يسلم معدات قتالية جديدة للجيش الأفغانى

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن الجيش الأمريكي قام بتسليم معدات قتالية جديدة إلى الجيش الأفغاني، خلال مراسم خاصة أجريت اليوم /الأربعاء/.

وذكرت وزارة الدفاع - في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أن الجيش الأمريكي سلم 640 مركبة عسكرية، بينها 403 عربات مدرعة من طراز "هامفي"، و42 سيارة "فورد رينجر"، و23 سيارة إسعاف، و170 دراجة نارية.

ومن جهته، قال النائب الأول لوزير الدفاع الأفغاني شاه محمود مياخل إن "تطوير إمكانات وقدرات قوات الجيش الأفغاني يقع على رأس أولويات وزارة الدفاع، وأنه تم إمداد القوات الأفغانية بمعدات قتالية جديدة بناءً على استراتيجيات وبرامج دفاع".. موضحا أنه سيتم استخدام هذه المعدات القتالية لتحسين وتعزيز الأمن في البلاد.