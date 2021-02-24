الجالية الإسلامية فى ميلانو: سفير إيطاليا المقتول فى هجوم الكونغو كان مسلمًا

كتبت: هناء أبو العز

كشفت الجالية الإسلامية في ميلانو لوكالة نوفا الإيطالية، أن السفير الإيطالي لدى الكونغو لوكا أتاناسيو الذي قتل في هجوم على قافلة للأمم المتحدة أدلى بشهادة إيمانه خلال إقامته في المغرب بصفته قنصل عام إيطاليا في الدار البيضاء وبالتالى كان مسلما.

وأكدت مصادر موثوقة قريبة من العائلة الصحيفة الإيطالية هذا الخبر، فيما ذكرت أن الدبلوماسي الإيطالى تبنى اسم أمير.

من جهته، قال براء العبيدي، إمام مسجد ماريا في ميلانو، إن السفير أتاناسيو يجب اعتباره شهيدًا بحسب التعريف الإسلامي.

وأضاف العبيدي أن السفير الإيطالي قُتل بريئًا وفي إطار التزامه الإنساني، فيما تنظم بعض المجتمعات الإسلامية نفسها للاحتفال يوم الجمعة بصلاة الغائب على أتاناسيو وسائقه مصطفى ميلامبو.