التدخل السريع بالغربية يعيد فتاة لأسرتها بطنطا بعد العثور عليها بأسوان

الغربية _ عادل ضرة

سلم فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية، الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع ورئيس لجنة مواطن بلا مآوى، ورضا شاهين مأمور الضبطية القضائية، وعضو فريق التدخل السريع وعضو للجنة مواطن بلا مآوى، فتاة تبلغ من العمر 15 سنة لديها نسبة ذكاء منخفضة لأسرتها بقرية الرجدية مركز طنطا، بعد العثور عليها بمحافظة أسوان.

كان فريق التدخل السريع قد تلقى اتصالا من إدارة التدخل السريع المركزى بالوزارة بوجود فتاة تبلغ من العمر 15 عاما وجدت بأسوان ونسبة الذكاء منخفضة وتم إحضارها إلى القاهرة وأودعت بإحدى المؤسسات لحين البحث على أهليتها وببعض روتوش من كلامها.

واستطاع الفريق بربط الأمور أنها من قرية الرجدية مركز طنطا، وعلى الفور توجه فريق التدخل السريع لمنزل أهليتها، وتم التقابل مع الجدة والخالة وتم إقناعهم بالذهاب لاستلام ابنتهم من الفريق بالقاهرة وبالفعل تم استلام الفتاة وإعادتها لأسرتها، وأخذ التعهد عليهم برعايتها والحفاظ عليها.