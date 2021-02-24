التحفظ على كميات من مبيدات والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالشرقية حمله تفتيشية علي أحد محال بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات بقرية حوض الطرفة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، وذلك بعد ورود معلومات من شرطة المسطحات المائية، تفيد بأن المحل يعمل بدون ترخيص.

بالفحص تبين وجود بعض الأصناف غير مسجلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر أحوال شرطه البيئة والمسطحات المائية رقم 137/19 لسنة 2021 والتحفظ على المضبوطات بالمخازن لحين صدور قرار النيابة العامة.

وتتواصل جهود مديرية الزراعة بالشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة ، وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور ممدوح غراب بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ تصنيع وبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات لضبط المغشوش ومجهول المصدر منها وكذلك غير المصرح به، بالإضافة إلى رصد أي مخالفات تشكل تهديدا للصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، مشددا على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم .