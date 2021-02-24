التأديبية تجازى مدير مدرسة اعتدى على زملائه وباع الأغذية للتلاميذ دون تصريح

كتب عبد الله محمود

أصدرت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 97 لسنة 62 قضائية عليا، بمجازاة مدير مدرسة بسبب بيع المواد الغذائية للتلاميذ، دون تصريح من المختصين، والتشاجر مع عامل وتبادلا الضرب داخل أسوار المدرسة أمام التلاميذ.

وأكدت المحكمة صحة ما تضمنه تقرير الاتهام في القضية، بأن المحال خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلك في تصرفاته مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب لوظيفته، وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون.

وكشفت أسباب الحكم أن "ي.أ.ع"، مدير مدرسة ناصر الابتدائية بمدينة السمطا محافظة سوهاج تعدى بالضرب على المحال الثاني العامل بالمدرسة، ولم يتخذ الإجراءات القانونية، حيال قيام عمال المدرسة ببيع المواد الغذائية للتلاميذ دون موافقة جهة عملهم، وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وتبين من أوراق القضية أن عامل بالمدرسة تعدى على المحال الأول بالألفاظ الغير لائقة والضرب، واستئجار أحد المواطنين للقيام بعمله، وقام بتكسير وااتلاف التخت المدرسية عهدته بعد إصلاحها، كما باع بعض المواد الغذائية لتلاميذ المدرسة التي يعمل بها أثناء مواعيد العمل الرسمية دون موافقة جهة عمله.

وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة المحال الأول يحيى أحمد عبد الكريم، مدير مدرسة ناصر الابتدائية بالسمطا بخصم اجر 10 أيام من راتبه، وانقضاء الدعوى التأديبية قبل المحال الثاني لوفاته.

وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائما على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.