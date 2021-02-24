وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم /الأربعاء/ أن البيت الأبيض أعلن في بيان له اليوم أن جائحة فيروس كورونا "لا تزال تسبب مخاطر كبيرة على الصحة العامة وسلامة الأمة".

وأضاف البيان أن إعلان حالة الطواريء المُشار إليها يجب أن يستمر حتى بعد الأول من مارس 2021، وكانت حالة الطوارئ الوطنية قد أعلنت في الولايات المتحدة العام الماضي في 13 مارس 2020.