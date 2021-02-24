اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض: بايدن يوقع أمرا تنفيذيا لزيادة الإمدادات ضمن خطة مواجهة كورونا

الأربعاء، 24 فبراير 2021 07:56 م
البيت الأبيض: بايدن يوقع أمرا تنفيذيا لزيادة الإمدادات ضمن خطة مواجهة كورونا بايدن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع أمرا تنفيذيا لزيادة الإمدادات الأساسية في إطار خطط مواجهة جائحة كورونا، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن وزوجته جيل سيزوران الجمعة مدينة هيوستن في تكساس لتفقّد الولاية الجنوبية بعد الأضرار الفادحة التي تسبّبت بها في الأسبوع الماضي موجة صقيع قطبي نادرة حرمت ملايين السكّان من الكهرباء ومياه الشرب.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة جين ساكي خلال مؤتمر صحافي إنّ "الرئيس والسيدة الأولى" سيتوجّهان الجمعة إلى هيوستن، كبرى مدن تكساس، حيث سيلتقي بايدن "مسؤولين محليّين لمناقشة خطط الإغاثة بعد العاصفة الثلجية، والخطوات اللازمة للنهوض، والصلابة المذهلة التي برهن عنها سكّان هيوستن وتكساس".

 


بايدن

كورونا

أمريكا

ازمه كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العالم يعلن دعمه بغداد والمليشيات العراقية تقتتل داخليا.. بايدن يتعهد للكاظمى بدعم الأمن ومحاربة داعش.. وبريطانيا: المجتمع الدولى ملتزم بدعم العراق.. وسقوط قتلى من حزب الله وعصائب أهل الحق خلال معارك داخلية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:30 م

الصحف العالمية اليوم: ترامب يبدأ معركة "توحيد الصفوف" استعدادا لمعركة الانتخابات 2024.. انتقادات لإدارة بايدن لإعادة فتح منشأة لاحتجاز أطفال المهاجرين فى تكساس.. وروايات متضاربة لمسئولى الأمن حول أحداث 6 يناير

الأربعاء، 24 فبراير 2021 02:09 م

واشنطن بوست: انتقادات لإدارة بايدن لإعادة فتح منشأة لاحتجاز أطفال المهاجرين

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:49 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة