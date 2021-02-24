البيت الأبيض: بايدن يوقع أمرا تنفيذيا لزيادة الإمدادات ضمن خطة مواجهة كورونا

كتب أحمد عرفة

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع أمرا تنفيذيا لزيادة الإمدادات الأساسية في إطار خطط مواجهة جائحة كورونا، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن وزوجته جيل سيزوران الجمعة مدينة هيوستن في تكساس لتفقّد الولاية الجنوبية بعد الأضرار الفادحة التي تسبّبت بها في الأسبوع الماضي موجة صقيع قطبي نادرة حرمت ملايين السكّان من الكهرباء ومياه الشرب.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة جين ساكي خلال مؤتمر صحافي إنّ "الرئيس والسيدة الأولى" سيتوجّهان الجمعة إلى هيوستن، كبرى مدن تكساس، حيث سيلتقي بايدن "مسؤولين محليّين لمناقشة خطط الإغاثة بعد العاصفة الثلجية، والخطوات اللازمة للنهوض، والصلابة المذهلة التي برهن عنها سكّان هيوستن وتكساس".