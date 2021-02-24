اليوم السابع
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البرلمان الفنزويلى يطالب الحكومة بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:30 ص
البرلمان الفنزويلى يطالب الحكومة بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبى البرلمان الفنزويلى
كتب محمد جمال

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طالب البرلمان الفنزويلى، حكومة البلاد بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبى، إيزابيل بريلهانت بيدروسا، ردا على عقوبات جديدة فرضتها بروكسل على 19 مسؤولا فنزويليا، وصادق البرلمان على "اتفاقية رفض" هذه العقوبات، فيما يخطط لـ "حث" رئيس الدولة نيكولاس مادورو على إعلان السفيرة "شخصا غير مرغوب فيه"، تمهيدا لطردها، بحسب" روسيا اليوم".

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قال في بيان، الاثنين، إنه تمت إضافة 19 مسؤولا من فنزويلا إلى قائمة العقوبات المفروضة ضد هذه الدولة، متهما إياهم بتقويض الديمقراطية، أو بانتهاك حقوق الإنسان، وذكر المجلس، أنه فرض هذه العقوبات عليهم "بسبب دورهم في الإجراءات والقرارات، التي تقوض الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فنزويلا".

وتشمل قائمة العقوبات، كبار العسكريين من ضباط الجيش الفنزويلي، وأعضاء مجلس الانتخابات الوطني، ونواب البرلمان الجديد.


فنزويلا

برلمان فنزويلا

مادورو

الاتحاد الأوروبى

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