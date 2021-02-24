اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 07:56 م
خالد صلاح
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البرازيل تخطط لإنشاء مركز للهيدروجين الأخضر باستثمارات تفوق 5 مليارات دولار

الأربعاء، 24 فبراير 2021 07:24 م
البرازيل تخطط لإنشاء مركز للهيدروجين الأخضر باستثمارات تفوق 5 مليارات دولار جاير بولسونارو الرئيس البرازيلى
برازيليا أ ش أ

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أعلنت البرازيل، اليوم الأربعاء اعتزامها إنشاء مركز لإنتاج وقود الهيدروجين الأخضر باستثمارات تصل إلى 5.4 مليار دولار أمريكى فى ولاية سيارا شمال شرقى البلاد، ويعتبر المركز الأول من نوعه فى أمريكا اللاتينية، ومن المنتظر إقامة هذا المركز فى مجمع بيسيم الصناعي، على بعد 60 كيلومترا من فورتاليزا عاصمة ولاية سيارا.

وقال كاميلو سانتانا حاكم ولاية سيارا إن هذه لحظة تاريخية لولاية سيارا وتحول مجمع بيسيم إلى مركز رئيسى لإنتاج الهيدروجين الأخضر ليس فقط لإمداد الأنشطة الاقتصادية فى البرازيل بالوقود الصديق للبيئة، ولكن أيضا للتصدير إلى أوروبا والقارات الأخرى.

ووقعت حكومة سيارا والجامعة الفيدرالية فى سيارا (UFC) وشركات بالقطاع الخاص، نقلا عن وسائل إعلام محلية اليوم، مذكرة تعاون، وصفت بأنها "الخطوة الأولى" فى عملية إنشاء مركز الهيدروجين الأخضر، وستقوم شركة استرالية ببناء المركز.

وقال ريكاردو كافالكانتى رئيس اتحاد الصناعات فى ولاية سيارا (FIEC)، إن سيارا ستصبح الرائدة فى إنتاج وقود الهيدروجين الأخضر فى العالم فى المستقبل القريب.

 


البرازيل

أخبار البرازيل

مركز للهيدروجين الأخضر

استثمارات 5 مليارات دولار

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