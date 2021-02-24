البحث عن مجهول سرق مشغولات ذهبية من شقة بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

سرق مجهول مشغولات ذهبية من شقة بمنطقة العجوزة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد تعرض شقة سكنية للسرقة على يد مجهول، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات وإجراء المعاينة، أن المتهم استولى على مشغولات ذهبية بعد تفتيش محتويات الشقة، وفر هاربا.

تم اتحاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة،وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم والقبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.